Ospedale di Taormina, Nursind e Cgil: “record di adesioni allo sciopero”

“Positivo il bilancio dello sciopero nazionale anche all’ospedale di Taormina, dove comunque il personale medico e infermieristico ha garantito i servizi minimi essenziali. Nonostante il contingentamento si sono registrati numeri record, come l’adesione solo nel nosocomio di Taormina di circa 80 operatori sanitari. Diversi ambulatori hanno subito dei disagi e i sindacati hanno voluto spiegare le ragioni della protesta“, E’ quanto scrivono in una nota Nursind e Cgil.

Nursind e Cgil per voce di Vincenzo Crimi e Tindaro Savoca hanno parlato di “un’ottima adesione da parte dei lavoratori e una grande partecipazione”. I sindacati hanno partecipato allo sciopero di 24 ore per protestare in primis contro la legge di bilancio, il taglio alle pensioni e l’insufficiente stanziamento per i rinnovi contrattuali dell’anno 2024.

“Sospendere i servizi pubblici offerti anche grazie alla nostra professionalità sapendo di creare disagi alla popolazione non è facile per noi sanitari – dicono i due sindacati – siamo consapevoli del bisogno che la collettività ha delle prestazioni che contribuiamo a assicurare, ma ci siamo fermati anche per tutelare i cittadini dalla deriva che ha colpito la sanità pubblica”.