Operazione Maestrale Carthago: scarcerato Rocco Ascone

Rocco Ascone, ventitreenne di Limbadi, lascia il carcere di Palmi dopo sei mesi di reclusione. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’istanza presentata dai legali del giovane, avvocato Luigi Luppino del Foro di Palmi e avvocato Antonio Caruso del Foro di Vibo Valentia, ha sostituito la misura carceraria con quella meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Ascone era stato arrestato il dieci maggio 2023, per reati in materia di armi, nell’ambito dell’operazione denominata Maestrale Carthago.

I militari del Comando provinciale di Vibo Valentia eseguirono 61 provvedimenti di fermo emessi dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Circa 500 i carabinieri impegnati nel blitz. I fermi furono eseguiti in diverse città anche fuori dalla Calabria. In tutto gli indagati sono 167.