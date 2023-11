Operazione GdF in Calabria: scoperti oltre 5 chili di droga nell’abitacolo

StrettoWeb

La Guardia di Finanza di Lamezia Terme, nell’ambito dei controlli atti a contrastare attività illegali sul territorio dell’hinterland lametino, ha fermato un veicolo sospetto che stava per imboccare lo svincolo dell’autostrada A2 per Falerna. Il conducente, fermatosi al segnale delle Fiamme Gialle, si è mostrato subito agitato: gli agenti hanno quindi effettuato la perquisizione dell’auto che ha portato all’incredibile scoperta.

Grazie all’infallibile fiuto del cane antidroga Tatanka, i finanzieri hanno rinvenuto 5 panetti di cocaina per un peso complessivo di 5,563 chilogrammi, abilmente occultati in un doppiofondo ricavato nell’abitacolo. La droga, già pronta per lo smercio, avrebbe fruttato la straordinaria somma di 1 milione e 300mila euro. Il bottino è stato posto sotto sequestro, mentre l’individuo è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale di Catanzaro.