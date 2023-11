Operazione “Alto Impatto” in provincia di Catanzaro: 150 militari in azione

StrettoWeb

Forze dell’ordine schierate per il maxi blitz che sta coinvolgendo la città di Catanzaro. Dall’alba di questa mattina infatti, 150 militari ed agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza stanno conducendo una vasta operazione ad “Alto Impatto” in località “Aranceto” nel territorio catanzarese. Sono in corso di esecuzione controlli, perquisizioni, rastrellamenti, posti di blocco e verifiche agli esercizi commerciali alla ricerca di armi, droga e proventi di attività illecite.

Controlli e posti di blocco sono stati messi in atto anche a Lamezia Terme, in particolare in località Ciampa di Cavallo. L’operazione è condotta attraverso un articolato dispositivo di prevenzione reso efficace e visibile anche grazie all’impiego di reparti speciali e di rinforzo inviati dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per rafforzare i servizi di controllo del territorio e di contrasto al crimine nel catanzarese e con l’obiettivo di ripristinare condizioni di legalità e sicurezza nelle zone più colpite da fenomeni di degrado.