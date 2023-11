Omicidio nel Tirreno Cosentino: 46enne ucciso a colpi di pistola

StrettoWeb

Notte di sangue nel tirreno cosentino: un uomo di 46 anni, Alessandro Cataldo, è stato ucciso di fronte ad una pizzeria del posto. Secondo i primi accertamenti, si tratterrebbe di un agguato mortale teso nei confronti del 46enne, già noto alla legge per spaccio di droga. Le forze dell’ordine pertanto, parlano di vendetta legata agli ambienti criminali. L’uomo è stato freddato con 4 colpi di pistola ieri sera da un sicario: sul posto è intervenuto il 118 ma per Cataldo non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche i carabinieri del comando di Paola, guidati da Marco Pedullà, i carabinieri del reparto operativo Cosenza, guidati da Dario Pini e anche una pattuglia della polizia di Cetraro: tutti i militari sono stati dispiegati sull’intero territorio in cerca dell’omicida. La procura ha già aperto un’indagine circa il grave episodio, mentre il sindaco del paese, Ermanno Cennamo, ha dichiarato: “un fatto terribile che va condannato con fermezza dall’intera comunità che reagirà ad ogni forma di recrudescenza malavitosa”.