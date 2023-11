Olio di Calabria Igp, anche il Ministro Lollobrigida apprezza il nostro “oro verde”

StrettoWeb

Ancora un passo in avanti per il Consorzio dell’olio di Calabria Igp. Mercoledì a Roma, presso la sala Cavour al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il presidente Massimino Magliocchi ha partecipato alla conferenza “Olio Extravergine d’Oliva: il fattore IG”, un’iniziativa dedicata alla filiera degli oli Evo DOP IGP per mettere a confronto i Consorzi di Tutela e gli operatori del settore al fine di favorire l’evoluzione degli oli ad Indicazione Geografica italiani.

Il programma, che ha previsto la partecipazione dei rappresentanti dei Consorzi di tutela, tra i quali il Consorzio Olio di Calabria Igp appunto, e delle organizzazioni di riferimento nonché della stampa di settore, è stato chiuso dall’intervento del Ministro On. Francesco Lollobrigida.

“Siamo più che soddisfatti per aver partecipato ad una iniziativa dedicata alla filiera degli oli. La nostra azione che mira a promuovere una strategia di valorizzazione della filiera olivicola di qualità che, ad oggi, ricopre un peso marginale in termini di olio certificato Iggp, va proprio in questa direzione”, ha avuto modo di commentare il presidente Magliocchi, a margine dell’evento romano. “Ringraziamo di cuore il presidente di Origin Italia Nicola Cesare Baldrighi che ha organizzato la conferenza. Così come importante è stato ascoltare, oltre che partecipare attivamente, i diversi focus sui dati di settore”.

“Da Maria Chiara Zaganelli – Direttore Generale Ismea a tutti gli altri presidenti dei Consorzi in Italia, fino all’intervento del Ministro all’agricoltura Francesco Lollobrigida con il quale, da tempo, intercorrono strumenti di partecipazione e riflessioni comuni su ciò che, anche la Calabria, sta portando avanti nell’intero comparto”, le parole di Magliocchi. Iniziativa finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/20220 Misura 3 – Intervento 3.2.1. – Sotto Intervento C.