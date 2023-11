Oggi è il compleanno di Felice Saladini, ma lui… scompare dai social

StrettoWeb

Solitamente, il giorno del proprio compleanno, in tanti amano riceve più auguri possibili. Fa piacere, senza dubbio. Non per tutti è così, però. Pensate, addirittura, che c’è chi rimuove tutti i profili personali sui social per evitare che la gente possa fargli gli auguri. Un esempio? Felice Saladini. Chissà perché l’ex proprietario del Lamezia, nonché attuale patron della Reggina, lo abbia fatto. Oggi è il suo compleanno, ma non potrà ricevere gli auguri, soprattutto dai suoi “amatissimi” tifosi.

Spulciando sui canali social in cui aveva profili e pagine, infatti, si nota che non c’è più traccia di lui. Non sappiamo se sia una “uscita” definitiva o solo una sospensione momentanea degli account in concomitanza del suo compleanno. L’impressione, infatti, è che potesse avere paura di ricevere auguri un po’ troppo “caldi”.