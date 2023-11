“Oggetti smarriti” – Reggio Calabria, perso un mazzo di chiavi con due fedi nuziali

StrettoWeb

Un cittadino di Reggio Calabria ha contattato la nostra redazione per lanciare un appello e ritrovare un portachiavi con parecchie chiavi tra le quali 2 elettroniche da antifurto. “Ma la cosa più importante sono le due fedi nuziali che sono agganciate al portachiavi che portavo sempre con me perchè appartenevano ai miei defunti genitori. All’interno hanno punzonata la data del 29 dicembre 1949, data del loro matrimonio, e se non ricordo male anche il nome Angela e Francesco o Franco. Sono disposto anche a dare una ricompensa”, afferma il proprietario.

Chiunque avesse ritrovato gli oggetti può contattare la nostra redazione.