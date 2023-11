Crisi pandemica? Dubai l’abbatte così: pronta a costruire un nuovo ed enorme Aeroporto

StrettoWeb

Ci sono aree del mondo rimaste indietro di anni, decenni, secoli. E poi ce ne sono altre che hanno già infrastrutture immense ma si vogliono comunque migliorare. E’ il caso di Dubai e la volontà di progettare un nuovo enorme Aeroporto in sostituzione del già grande Al Maktoum International Airport, che è anche il maggiore del Medio Oriente, con oltre 100 milioni di passeggeri l’anno. Ad annunciare la novità è il Ceo degli aeroporti di Dubai, Paul Griffiths, al Dubai Air Show.

“Dopo aver raggiunto circa 120 milioni di passeggeri all’anno, che è il massimo delle nostre capacità al Dubai International, abbiamo bisogno di un nuovo aeroporto – ha affermato – È ciò che stiamo programmando per il 2030. Lavoreremo al progetto nei prossimi mesi. La crisi in Medio Oriente ha avuto solo un piccolissimo impatto sul nostro traffico aereo anzi, in alcune regioni le domanda è più forte di prima”. Al problema in Medio Oriente, che ha avuto comunque impatto minimo, si somma quello relativo alla crisi pandemica, il vero obiettivo a cui Dubai vuole far fronte provando a confermare e superare i record precedenti al 2019 in fatto di numeri e turisti.