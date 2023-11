I nuovi avveniristici progetti del Resta di Taormina e del Galilei di Spadafora: un futuro iper innovativo per le scuole messinesi | RENDERING

StrettoWeb

Grande successo architettonico per i progetti di due nuove scuole nella Città Metropolitana di Messina finanziate dal PNRR: il Resta di Taormina e il liceo Scientifico Galilei di Spadafora diventeranno due opere ultra avveniristiche ed eco sostenibili realizzate con gli standard edilizi più moderni e innovativi. Il progetto del plesso scolastico Raffaele Resta di Taormina, in particolare, ha ottenuto il primo premio nel concorso di progettazione di Due gradi Futura_Nuove Scuole, un importante e autorevole riconoscimento. Particolarmente importante, per entrambi i progetti, il ruolo del Capogruppo, architetto Giovanni Fiamingo e la consulenza dell’architetto Anna Carulli, professionista esperto sul D.M. 256/2023 sui Criteri Ambientali Minimi e sul principio DNSH (Do not significant harm) a livello nazionale, da sempre impegnata su questi temi in modo particolare a Messina, la sua città, e non solo, nella qualità di Presidente Nazionale dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura.

Il principio DNSH (Do not significant harm) prevede la corretta verifica e applicazione della salvaguardia ambientale nell’attuazione degli investimenti per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni (piccole e medie opere) finanziati dalla misura M2C4I2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In considerazione del Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, viene disposto che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, unicamente le misure che rispettino il principio “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia (cfr. art. 5 e art. 18, comma 4,lett. d) RRF).

Gli obiettivi ambientali da raggiungere in relazione l’articolo 9 del Regolamento Tassonomia individua i sei obiettivi ambientali cui si applica il principio in esame, e precisamente: 1) mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) adattamento ai cambiamenti climatici; 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; 4) transizione verso un’economia circolare; 5) prevenzione e riduzione dell’inquinamento; 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il Ministero per la transizione ecologica (MITE) ha pubblicato i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono rispettare quando affidano i servizi di progettazione e i lavori per interventi edilizi. Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”. I CAM in generale si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari, e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile, consentendo quindi alle stazioni appaltanti di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la manutenzione, ristrutturazione e costruzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri. L’adozione invece dei criteri premianti, nel contesto generale dei CAM – implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario – aumentare l’attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare – nuovi approcci di progettazione e nell’uso dei materiali: l’analisi del ciclo di vita o LCA- valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”) – operatori economici.

1° Premio Concorso di Progettazione in due gradi Futura_Nuove Scuole

Plesso scolastico “Raffaele Resta” a Taormina (ME)

Approvato in data odierna il progetto esecutivo!

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”

Ente locale: Città Metropolitana di Messina

Studio NextBuild

Giovanni Fiamingo – Capogruppo

Giovanna Russo

Dominga Benvenga

Debora Ienco

con

Mario la Guzza Progen Srl (Strutture)

Illumina Consulting (Impianti)

Laura Terranova

Geol. Salvatore Maio

CAM, DNSH e Acustica

Arch. Anna Carulli

Dott. Antonio De Domenico

Seconda scuola finanziata secondo i fondi PNRR

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “DON ORIONE” SITO IN VIA COLLODI, SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO “G.

GALILEI”, SPADAFORA (ME)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”

Ente locale: Città Metropolitana di Messina

RTP “ORIONE”

Progettisti architettonici:

Arch. Giovanni Fiamingo (capogruppo) Arch. GiovannaRusso

Arch.Domenica Benvenga Arch. Laura Terranova

Progettisti strutturali:

Ing. Rosario D’Andrea Ing. Sebastiano D’Andrea

Progettisti impiantistici e antincendio:

Sistemi s.r.l.

Coordinatore della sicurezza:

Arch. Francesca Maio

Geologo:

Geol. Salvatore Maio

Consulenti:

Arch. Anna Carulli (Esperto Cam e Dnsh)

Dott. Antonio De Domenico (Consulente acustico)

Dott.ssa Antonina Costantino (Pedagogista)