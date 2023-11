La nuova idea guida del Pd

StrettoWeb

A dare qualche idea per un programma serio al PD non c’era riuscito il cervello rimpatriato da Parigi, che si barcamenava tra Carlo Marx e Dossetti; non c’è riuscita la Schlein, che si barcamena tra Carlo Marx e Wilhelm Reich, c’è riuscita la nuova ideologa che il destino, sia pure in circostanze disgraziate, ha messo sulla strada dei diogeni pdini e dei loro scherani TV. E non gli è parso vero!

È bastata una lettera al Corriere della Sera – quattro righe, ma che righe! – per gettare le basi di un nuovo progetto salvifico e per superare questo triste tramonto delle idee in quello che un giorno era stato il partito dell’avvenire radioso.

È bastata una parola – come diceva Tino Scotti – e finalmente il Pd si è illuminato d’immenso, anzi è uscito dal pelago alla riva, aggrappato a questa parola, come un povero naufrago alla ciambella di salvataggio fortunosamente trovata. La parola è: Patriarcato.