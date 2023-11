Nonni di Calabria: auguri a Maria Foscaldi per i suoi 100 anni

StrettoWeb

La Calabria continua a confermarsi la terra dei centenari: tanti infatti, sono i compleanni che abbiamo celebrato “virtualmente” con tutti i nonni e le nonne calabresi, pilastri di saggezza e punti fermi delle nostre comunità. Anche il piccolo comune di Acquaformosa, in provincia di Cosenza, festeggia il traguardo dei 100 anni della signora Maria Foscaldi, attorniata dall’affetto della sua numerosa famiglia e dai tanti

cittadini che le vogliono bene. Una vita condivisa per 71 anni con il marito Gennaro, nonostante la parentesi del trasferimento di lui in Germania per lavoro. Dal loro amora sono nati 4 splendidi figli, anche se la vita le ha strappato via il sui amato Domenico. Nonostante tutto, nonna Maria si dice grata alla vita che le ha permesso addirittura di diventare trisavola. Il sindaco Gennaro Capparelli, anche lui presente ai festeggiamenti, l’ha omaggiato consegnandole una targa, Buon compleanno Nonna Maria!