No Ponte, al corteo di Messina solo chi è contrario al governo: e questo sarebbe il bene del territorio?

“Il MoVimento 5 Stelle sarà presente al Corteo No Ponte di sabato 2 dicembre che prenderà il via alle 15.30 da Piazza Cairoli. Parteciperanno l’on. Nuccio Di Paola, vice presidente dell’Assemblea Regionale e coordinatore M5S Sicilia, la deputazione messinese rappresentata dalla senatrice Barbara Floridia e dall’on. Antonio De Luca, la coordinatrice provinciale Cristina Cannistrà, l’ex senatrice Grazia D’Angelo e l’ex deputata Valentina Zafarana“. Lo si legge in un comunicato stampa che arriva ad un giorno di distanza da quello del Pd. Insomma, i No Ponte stanno provando a diventare più numerosi dell’ultima volta che hanno protestato contro l’infrastruttura.

Ma le motivazioni, come è evidente, non entrano nel merito dell’opera, ma sono di mera natura politica. “Non potevamo mancare a questa manifestazione. Il Ponte sullo Stretto di Messina è solo propaganda del Governo Meloni e del Ministro Salvini. Quello che a loro interessa non è la realizzazione di un collegamento stabile fra Sicilia e Calabria, ma è l’affare che sta dietro questa infrastruttura, resuscitando, innanzitutto, la società Ponte Sullo Stretto per spartirsi nuove e strapagate poltrone”, hanno spiegato i rappresentanti del Movimento 5 stelle.

Nessuna motivazione di natura tecnica, dunque. Nessun accenno alle necessità del territorio, alle esigenze della Sicilia, all’indotto che il Ponte potrebbe portare con sé. Quale sia il bene dei cittadini poco importa, evidentemente, l’importante è andare contro decisioni del governo, qualunque esse siano. Il Ponte sullo Stretto è diventato mezzo di propaganda, è vero, ma a favore di chi vuole delegittimare il governo. E ormai è evidente. Altro che ambientalisti e salvatori della patria.