Nino Spirlì è ufficialmente il presidente della Fondazione regionale per i Greci di Calabria

StrettoWeb

“Ringrazio il Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto per avermi consegnato, ufficialmente da ieri, la responsabilità della guida della Fondazione per la Comunità Greca di Calabria”, è quanto afferma Nino Spirlì. “Lo ringrazio unitamente alla Giunta Regionale per aver deliberato già nel mese di luglio; le leggi vigenti ci hanno concesso solo dopo il 29/10 (a due anni dalla fine del mio incarico) di poter procedere con la nomina definitiva”, rimarca Spirlì.

“Saluto i Greci di Calabria, con i Loro rappresentanti istituzionali, garantendo la fine dell’oblio al quale, per troppi anni, è stata “condannata” la Fondazione. Da subito, si cambia pagina e registro. Insieme, sceglieremo strumenti e atti Giusti per promuovere e sostenere la vita di queste Nobili Terre. Terre Matriarcali e Patriarcali della nostra Calabria. Inutile dire che spero nell’aiuto di Tutti, a prescindere“, conclude Spirlì.