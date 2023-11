Auguri, Dottor Nicolas Viola! L’ex centrocampista della Reggina si è laureato!

StrettoWeb

Protagonista in campo? Sì, ma non solo! Nicolas Viola, da oggi, è anche Dottore. L’ex centrocampista della Reggina nella giornata odierna si è infatti laureato in Psicologia. Complimenti sui social da parte del Cagliari, che si sta rilanciando anche grazie ai suoi gol e alle sue prestazioni. Dopo la rete del momentaneo 1-2 a Salerno, anche il momentaneo 1-0 al Genoa (gara poi terminata 2-1) nello scorso weekend. Tutte sfide da subentrato – così come quella nell’assurda rimonta al Frosinone – tutte sfide in cui col suo ingresso ha cambiato l’inerzia della gara. Ora un nuovo traguardo, importante, fuori dal campo.

Ricordiamo che Nicolas Viola è uno dei figli del Sant’Agata, uno dei grandi pezzi pregiati della cantera “sfornata” da Lillo Foti: reggino, ha fatto tutta la trafila delle giovanili insieme al fratello Alessio e oggi porta ancora in alto il nome amaranto in Serie A insieme ad Acerbi e Di Lorenzo. Nella stagione della Serie A sfiorata con Atzori in panchina, vinse il premio della Serie B come miglior giocatore, battendo anche un certo El Shaarawy.