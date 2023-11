Il Natale arriva a Tropea: tutto pronto per l’accensione delle luci nel “Borgo incantato”

StrettoWeb

“Meno 4 giorni all’inaugurazione di Tropea, Borgo incantato. La cerimonia di accensione delle luci d’artista si terrà alle ore 18 di sabato 25 novembre, esattamente un mese prima di Natale, in piazza Ercole. Saranno I Pagliassi a dare il via alla serie di eventi che animeranno il salotto diffuso di Tropea per tutto il periodo delle feste d’Inverno, fino a gennaio del nuovo anno“. È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì che coglie l’occasione per ringraziare la Pro Loco, l’Associazione Commercianti ed Operatori Turistici (ASSCOM) e l’Associazione Albergatori di Tropea (AsalT) per la consueta disponibilità e collaborazione.

Piazza Vittorio Veneto, Villa Ghirlanda, Largo San Michele, Via Glorizio, Largo Mercato, Piazza Ercole, Largo Duomo ed il rispettivo Affaccio, piazza Galluppi, Piazza Toraldo Grimaldi, Piazza Municipio, Affaccio Raf Vallone, Largo Ruffa, Piazza Cannone e via Regina Margherita. Sono, questi, i siti che ospiteranno le installazioni luminose e gli eventi. Sabato 2 dicembre alle ore 16,30 in piazza Vittorio Veneto si terrà l’animazione per bambini sul tema dell’Ape Maya; domenica 3 alle ore 18, la commedia itinerante Le Cyclo-fa si muoverà per le strade del centro storico. Venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, in Piazza Ercole, cuore del Principato, tornano i Sound and Beat.

Domenica 10 il borgo si animerà con la musica itinerante de I Takabum e con il Santa Claus Village. Storie di pezza e Il Trampoliere. È, questo, il titolo dello spettacolo proposto dal Teatro della Libellula per sabato 16 ore 18 nella sala di Palazzo Santa Chiara. In contemporanea in piazza Vittorio Veneto e piazza Ercole si potrà ascoltare musica live.

Domenica 17 l’appuntamento è alle ore 16,30 in Villa Ghirlnda con l’Ape Maya e i Salento Street Band. Musica live anche venerdì 22, sabato 23 e martedì 26, giorno di Santo Stefano, giovedì 28 e venerdì 29. Mercoledì 27 in Piazza Ercole arriva la Tabù band. Sabato 30 dicembre alle ore 18 Palazzo Santa Chiara ospiterà il Concerto dell’Orchestra di Fiati Città di Tropea.

Lunedì 1° gennaio in piazza Cannone all’una di notte si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico per salutare il nuovo anno. Musica live tutte le sere fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania con il Presepe Vivente che nel piazzale della Chiesa SS.Annunziata chiuderà la serie delle iniziative.