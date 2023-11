Natale a Messina: ecco il programma, iniziative sull’isola pedonale. Capodanno a Piazza Duomo?

StrettoWeb

Mentre a Reggio Calabria ci sono i soliti ritardi, il calendario degli eventi in programma per il Natale 2023 a Messina è sostanzialmente pronto e sarà presentato domani, alle ore 10, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca. A presentare le iniziative, che prenderanno il via con la tradizionale accensione degli Alberi l’8 dicembre, allestiti nell’atrio del palazzo Municipale e nelle piazze cittadine del centro e dei villaggi, sarà il sindaco Federico Basile insieme ai componenti della sua Giunta e al Direttore generale Salvo Puccio. All’incontro prenderanno parte i Presidenti e i componenti gli Organi delle Partecipate comunali, che a vario titolo hanno contribuito all’allestimento della kermesse natalizia, nell’ambito del piano promozionale Città della Musica e degli Eventi. Sono stati invitati a partecipare tra gli altri, il presidente e il sovrintendente dell’E.A.R Teatro di Messina rispettivamente, Orazio Miloro e Gianfranco Scoglio; Ivo Blandina presidente CCIA Messina; e i presidenti delle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato.

Ma cosa ci dobbiamo attendere? Il 28 Dicembre di sicuro ci sarà un concerto importante a Piazza Duomo. Eventi si svolgeranno sull’isola pedonale sia per grandi che per bambini, mentre nei villaggi ci saranno numerose manifestazione. Il Capodanno? Ci dovrebbe essere a Piazza Duomo con un mega evento.