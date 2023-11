Napoli, De Laurentiis ha scelto il dopo Garcia: Mazzarri è il nuovo allenatore

StrettoWeb

Giorni di contatti, riflessioni e colpi di scena, ma ora la scelta è fatta. De Laurentiis ha deciso chi sostituirà Garcia sulla panchina del Napoli: è Walter Mazzarri, che ritorna in azzurro dopo dieci anni e quelle quattro stagioni che hanno riportato i partenopei in Europa e a fare la voce grossa in Italia. In attesa del comunicato ufficiale sull’esonero di Garcia, la strada sembrava tracciata ieri, con la scelta Tudor. Per l’ex Juve, però, la frenata è stata sul contratto: non voleva traghettare, soluzione che invece l’ex Reggina ha accettato.

A Mazzarri, dunque, il compito di riportare serenità in un ambiente demoralizzato. Un po’ come quando, nell’ottobre del 2009, sostituì Donadoni in panchina e riportò Napoli nel calcio che conta a distanza di anni. Di lui i tifosi ricordano il ritorno in Champions (fino ai quarti, eliminati solo dai futuri campioni d’Europa del Chelsea), la vittoria della Coppa Italia e il secondo posto in campionato, trascinati dal trio delle meraviglie Hamsik, Lavezzi e Cavani.