Mozart, il genio di Salisburgo: concerto sinfonico al Teatro Zanotti Bianco

Domenica 5 Novembre alle ore 18.00 al Teatro Zanotti Bianco di Reggio Calabria si rinnova l’appuntamento con l’Orchestra del Teatro “F. Cilea”. Un concerto sinfonico dedicato interamente al compositore austriaco, probabilmente ancora oggi il più conosciuto al mondo. A dirigere il complesso cittadino sarà il M° Giovanni Pompeo, bacchetta lucana molto apprezzata in Italia e all’estero, il cui vasto repertorio diretto va dal Barocco ad oggi, con opere di Puccini, J. Strauss, Menotti, Verdi, Pergolesi, Rossini, Mozart, e lavori sinfonici da Beethoven a Shostakovic e Stravinsky, da Varèse a Boulez, da Schumann a Mahler e Britten, da Mozart e Cherubini a Henze e

Prokofiev, da Tchaikovsky a Mussorgsky e Ravel.

Solista del concerto sarà il primo clarinetto dell’OTC il M° Michele Giovinazzo, tra i migliori clarinettisti della sua generazione che si cimenterà nelle pagine delicate del concerto per clarinetto ed orchestra. Si inizia con l’Ouverture “Lucio Silla” K135, quindi il già citato concerto per clarinetto ed orchestra KV622, conclude il programma la celebre sinfonia K543 n° 39 in Mib.

Un’altra splendida occasione per la città di Reggio, per gli amanti della musica Classica e del Teatro questa offerta dalla stagione concertistica dell’Orchestra del Teatro Cilea, sempre presente in città e nel territorio Metropolitano fin dalla sua nascita.

Prevendita presso “La Bottega della Musica” o botteghino a partire dalle ore 17.00 in Teatro. Intero euro 10,00, ridotto euro 7,00. Prenotazioni come segnato sul manifesto generale.