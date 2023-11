Minaccia l’ex moglie e taglia il braccialetto elettronico in diretta Facebook: arrestato

StrettoWeb

Un nuovo inquietante caso, tutto in diretta Facebook: un uomo di 50 anni, residente ad Assisi ma di origine calabrese, ha deciso di tagliarsi il braccialetto elettronico durante una live sulla piattaforma social, forse come segno di protesta contro quella misura cautelare a cui era stato condannato per stalking. Il 50enne infatti, era stato denunciato e sottoposto a provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della ex moglie, residente appunto in Calabria, in provincia di Catanzaro.

Questo spiegherebbe anche il forzato cambio di residenza dell’imputato: il marito infatti, a causa di atti persecutori, è stato destinatario anche del divieto di dimora in Calabria ed ha quindi optato per la regione umbra. La diretta Facebook però, non è passata di certo inosservata: dapprima ha minacciato la donna, poi ha inveito contro i militari e, infine, ha rotto il braccialetto con una pinza.

L’accaduto è stato quindi segnalato ai Carabinieri di Soverato e all’autorità giudiziaria del posto, la quale ha inasprito la pena. E’ stata infatti emessa un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, sostituendo il divieto di avvicinamento e di dimora con la custodia cautelare in carcere.