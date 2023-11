Milazzo, premio “Cittadino Semplice” a Bartolo Cannistrà: venerdì la  presentazione in Comune

StrettoWeb

Venerdì 10 novembre alle 11 in sala giunta si terrà la conferenza stampa di presentazione del premio speciale “Cittadino Semplice” ideato dall’associazione culturale “Città Invisibili” in sinergia con il Comune che ogni anno consegna il riconoscimento ad una personalità di spicco. Quest’anno il premio andrà alla memoria del prof. Bartolo Cannistrà, per decenni docente al Liceo classico Impallomeni di Milazzo, presidente delle associazioni “Società Milazzese di Storia Patria” e “Italia Nostra”, promotore a Milazzo della Lute (Università terza età) di cui ha presieduto il Comitato scientifico.

Il premio sarà consegnato lunedì 13 novembre, alle 17.30 nella location di Palazzo D’Amico ai familiari del prof. Cannistrà, alla presenza di Don Luigi Ciotti, dopo i saluti istituzionali del sindaco Pippo Midili. Seguirà un dibattito con Don Ciotti che dialogherà col presidente dell’associazione “Città Invisibili”, Santo Laganà e con lo scrittore Alessio Pracanica.