Milazzo, premiato il nuotatore milazzese Simone Scibilia

Il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo sport Antonio Nicosia hanno premiato questa mattina il nuotatore Simone Scibilia della società Swimblu per i successi raggiunti durante la Stagione Openwater 2023. L’atleta mamertino si è classificato al secondo posto al Gran Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto, al terzo nel Gran Prix Sicilia assoluto sprint Sicilia Openwater e ha chiuso al primo posto di categoria nel fondo 10 Km e 5 Km e primo classificato di categoria Nello Sprint.

“Risultati di prestigio che portano in alto il nome della nostra città – ha detto l’assessore Nicosia – e siamo stati ben lieti di consegnare a Simone un piccolo riconoscimento”.

“Sono soddisfatto ed orgoglioso – ha aggiunto Simone Zappia, presidente della societa SWIMBLU – dei risultati ottenuti in generale da parte di tutti gli atleti del nostro team, formato da persone e amici che hanno seguito un percorso in acque libere e vasca lungo ormai un decennio e che ci vede coinvolti nei campi gara delle manifestazioni più importanti del panorama Nazionale/Regionale di nuoto Acque libere dove alla pari dell’atleta Simone Scibilia che ben si è distinto da diversi anni, hanno conseguito piazzamenti di tutto rispetto anche atleti come (Cristina Faranda, Gianluca Venuti, Angela Briuglia)”.