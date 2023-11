Milazzo, è morto l’ex assessore Ciccio Italiano

StrettoWeb

Milazzo si è svegliata questa mattina apprendendo la triste notizia della scomparsa di Ciccio Italiano, assessore e per un certo periodo anche vicesindaco nella precedente esperienza politica, nella giunta guidata dal sindaco Giovanni Formica. Storico esponente politico della sinistra milazzese, Italiano proprio ieri aveva compiuto 70 anni. Oltre ad avere ruoli a palazzo dell’Aquila, sedendo anche sugli scranni consigliari, è stato anche consigliere provinciale e nel 2017 candidato all’Ars.

Dopo le elezioni del 2020, non venendo rieletto, si era dedicato in prevalenza alla famiglia, ma era sempre pronto a scambiare battute con la gente. Era un uomo del popolo e per il popolo. “Non siamo mai stati politicamente vicini – ha detto, ricordandolo il sindaco Pippo Midili – ma la signorilità che lo contraddistingueva non ci ha mai impedito il libero confronto ed il rispetto reciproco”.