Milazzo, il sindaco incontra la delegazione del Gal greco Parnonas

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha ricevuto a palazzo dell’Aquila una delegazione del Gal greco “Parnonas” in questi giorni in Sicilia per approfondire la possibilità di partecipare in sinergia col Gal Tirreno Eolie al progetto transnazionale “Il Mito della Malvasia II” che troverà attuazione nel periodo di programmazione 2023-2027. Il progetto mira a promuovere il vino malvasia, le sue zone di produzione e la ricca storia e tradizione del mitico vino, come parte dell’identità culturale e turistica dei territori.

Il progetto viene implementato insieme al GAL del Ducato di Parma e al GAL Centrale Istria. L’iniziativa – come evidenziato dal direttore Luigi Amato – è coerente con gli sforzi del Gal Tirreno Eolie per sostenere le attività di cooperazione tra le aziende produttrici locali finanziate con la misura 16.3 del Piano di Azione Locale 2014-2020.