Milazzo: il centro conferimento rifiuti di Masseria pronto entro fine novembre

Centro conferimento rifiuti di Masseria, si accelera per cercare di procedere alla consegna della struttura entro il 30 novembre. La ditta “New Tecno Plus srl”, sta procedendo alla collocazione delle attrezzature necessarie per rendere operativo il centro, dopo l’ultimazione dei lavori strutturali che rientravano nel finanziamento regionale da 400mila euro. In tal senso il sindaco ha effettuato un sopralluogo alla struttura ¬ che sorge nell’area adiacente all’ex ipermercato Carrefour – per verificare gli interventi effettuati con la seconda tranche di risorse, – 370 mila euro – che ha permesso tra le altre cose l’installazione del sistema di videosorveglianza per evitare il ripetersi di accessi non autorizzati da parte di chi riteneva l’area una discarica in cui conferire qualsiasi cosa in dispregio di ogni regola.

“Con la disponibilità del Ccr entro fine mese – sottolinea Midili – mettiamo a disposizione della comunità un ulteriore strumento per incrementare la raccolta differenziata e disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio comunale. Ingombranti, Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) ed altro materiale potranno essere conferiti ogni giorno ed in orari prestabiliti senza abbandonarli più in strada ed evitando le lunghe attese di oggi per il ritiro. In buona sostanza un centro di raccolta che sia pienamente nella disponibilità dei residenti rappresenta un tassello fondamentale nell’ottica di una gestione virtuosa dei rifiuti, consolidando i processi di potenziamento della differenziata sulla base dei principi cardine dell’economia circolare”.