Milazzo, cartolina celebrativa dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea

Settimana della macchia mediterranea in Sicilia, è ancora possibile ottenere la cartolina celebrativa emessa per i 10 anni della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea. Tra questi c’è anche Milazzo che nei mesi scorsi è entrato in questo gruppo di Comuni che hanno adottato la “Carta dei Comuni custodi della Macchia Mediterranea”, altrimenti denominata come “Carta di Caltagirone”. Un documento con il quale ci si impegna a favorire la conservazione e tutela, nel proprio territorio comunale, di ciò che attiene alla Macchia Mediterranea in quanto ritenuta importante per l’ecosistema e per la qualità della vita.

“Il documento – spiega l’assessore Santi Romagnolo – si prefigge di tutelare l’integrità della macchia Mediterranea esposta sempre più a minacce oggettive e consistenti. Nel nostro territorio ed in particolare nel promontorio la presenza di un habitat naturale da preservare è notevole e quindi è fondamentale seguire un percorso mirato a sensibilizzare la comunità sulle problematiche della Macchia Mediterranea”.

Per ottenere la Cartolina Celebrativa basta inviare una mail a: ceamessina@tiscali.it