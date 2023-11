Meteo, primi scorci d’autunno sullo Stretto: lo spettacolo dell’Etna innevata | GALLERY

StrettoWeb

L’Etna sovrasta lo Stretto finalmente innevata fino a quote più basse, a partire dai 2.200 metri di altitudine: a Catania ha piovuto nella notte con una temperatura minima di +12°C e questo ha portato la neve sul vulcano anche in modo copioso, in quota. Ed è finalmente uno spettacolo consono al periodo dell’anno, inizio novembre, dopo un bimestre autunnale settembre-ottobre eccezionalmente caldo.

Nei prossimi giorni clima ancora mite e soleggiato, ma con temperature in lenta e costante diminuzione.

