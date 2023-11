Allerta Meteo: domani piogge e temporali in provincia di Messina

StrettoWeb

Arrivano piogge e temporali al Sud. La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido per tutta la giornata di domani, domenica 12 novembre. Su gran parte dell’Isola, inclusa Messina, è in vigore l’allerta gialla.

Sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici e centro-occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli”, si legge nel bollettino. Previsti anche “venti localmente forti occidentali, con rinforzi sui settori montuosi”.