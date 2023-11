Messina Volley, Sara Arena: “con la Stefanese non sarà facile”

StrettoWeb

Comincia fra le mura amiche del “PalaRescifina” la stagione 2023/24 di Serie C Femminile Fipav per il Messina Volley. Infatti le ragazze allenate da mister Mario Russo ospiteranno la Stefanese Volley, squadra che la scorsa stagione militava nel torneo di Serie B2. Per la rinnovata compagine peloritana questo rappresenterà un test importante, come sottolinea il centrale giallo-blu Sara Arena: “Domenica sarà la nostra prima partita e cominciamo questo campionato di Serie C con la stessa voglia che ci ha contraddistinto negli scorsi anni, con un atteggiamento positivo, la voglia di imparare e migliorarci sempre. Sicuramente questo, rispetto agli anni passati, sarà un campionato pieno di incognite per le squadre che affronteremo, ma anche da parte nostra visti i nuovi innesti. Di conseguenza faremo tesoro di quanto fatto fino ad adesso per cominciare il campionato al meglio”.

“Contro la Stefanese sarà una gara molto complicata – continua il numero 18 del Messina Volley – da affrontare in quanto di troviamo di fronte una squadra che è retrocessa dal torneo di B2 e si presenterà con un ritmo elevato, ma qussto non ci spaventa. Noi siamo serene perché consapevoli di poter fare grandi cose e soprattutto possiamo migliorare come squadra”.