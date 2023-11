Messina Volley, Mariapia Lorusso: “abbiamo una bellissima squadra. Possiamo fare bene”

StrettoWeb

A pochi giorni dall’inizio del torneo di Serie C femminile FIPAV, il direttore sportivo del Messina Volley Mario Rizzo piazza un colpo in attacco con l’ingaggio del forte martello Mariapia Lorusso, classe 2000. L’atleta peloritana è cresciuta nelle giovanili dell’Azzurra per poi, nel 2014, trasferirsi a Roma e vestire le casacche capitoline della Volleyrò, Fenice Pallavolo e Giro Volley.

Adesso è pronta a calacare il taraflex della palestrina annessa del “PalaRescifina” e tramutare in palle punti le imbaccate delle palleggiatrici giallo-blu: “conoscevo il Messina Volley già da tempo – commenta il suo arrivo fra le leonesse Mariapia Lorusso – e sempre sono stata consapevole che fosse una società all’avanguardia, competiva e che ha disputato molti campionati di Serie B e sono molto contenta di cominciare questa nuova stagione con la maglia del Messina Volley. Conoscevo già alcune delle mie nuove compagne di squadra e sono sicura che possiamo fare un buon campionato. Abbiamo una bellissima squadra, con grande potenzialità soprattutto a livello fisico, e sono sicura che possiamo fare bene”.