Messina, uomo cade in un burrone: Vigili del Fuoco tentano il recupero con l’elicottero

Una squadra dei vigili del fuoco di Messina sta operando in località Molino, per il recupero di un uomo in un dirupo accessibile mediante l’utilizzo di elicottero e aereo soccorritori; a tal fine sul posto sta convergendo l’elicottero VF con personale aereosoccorritore dei vigili del fuoco proveniente da Catania. Ulteriori notizie saranno puntualmente fornite.

Poco dopo le ore 9.00 il Reparto Volo Vigili del Fuoco di Catania è stato allertato dal Comando provinciale VVF di Messina. L’equipaggio del Drago 146 si è alzato in volo per il recupero della persona caduta in un burrone. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina.