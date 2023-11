Messina, tutto pronto per “Vegeta è morto” di Gianluca Iacono

StrettoWeb

E’ tutto pronto per lo spettacolo “Vegeta è morto” che riporta Gianluca Iacono (doppiatore storico di Vegeta e di Gordon Ramsay) a Messina oggi al Palacultura Antonello da Messina. Nel corso dello spettacolo, promosso e organizzato da StrettoCrea Gianluca si troverà a interagire con gran parte dei personaggi doppiati da lui… ma anche con se stesso. Per mettere in scena l’eterogeneità dei personaggi a cui Gianluca ha dato voce, si è pensato di rivolgersi a tre artisti con stili diversi (stile manga per i personaggi Anime, stile realistico per gli attori in carne ed ossa e stile cartoon per i pupazzi). Lo spettacolo è una commedia che mette in scena qualcosa di mai visto a teatro e si terrà il 10 Novembre nell’Auditorium del Palacultura dalle ore 21. Il biglietto è acquistabile sia online (su postoriservato) o direttamente in loco. Inoltre durante lo spettacolo verranno annunciati i prossimi eventi di StrettoCrea tra cui anche MessinaCon 2024 e alcuni nuovissimi progetti.

Sinossi spettacolo

“Gianluca Iacono è la voce di Vegeta, uno dei personaggi principali di Dragon Ball, serie d’animazione tra le più famose al mondo. Oggi però è una giornata no per Gianluca. È stanco della sua voce. È stanco d’essere definito solo attraverso i personaggi che ha interpretato. Sarà mica questa la vita di un doppiatore? Essere solo una voce? Questo lavoro è una maledizione dalla quale è impossibile liberarsi? Gianluca si troverà a porsi queste domande mentre cerca di trovare un attimo di pace da tutti i personaggi da lui interpretati che cercano di avere le sue attenzioni, il suo tempo… la sua vita. E per porre fine a tutto questo sarà costretto a commettere un gesto estremo: uccidere Vegeta!”

L’elemento multimediale è una delle caratteristiche preponderanti dello spettacolo: La scenografia non avrà mai elementi fisici, ma sarà del tutto a video: saranno le video proiezioni a dar vita a tutto ciò con cui interagirà l’attore in scena; alcuni dei personaggi principali, con la voce preregistrata dello stesso Gianluca, si muoveranno sullo sfondo, avvicendandosi anche in più d’uno, via via che la storia si svilupperà; questi personaggi, disegnati e animati da professionisti del fumetto e dell’animazione, passeranno da ombre a fumetti veri e propri, man mano che verranno accettati e compresi dal protagonista, e avranno inoltre tratti peculiari diversi a seconda che siano umani o cartoni animati.

Oltre a dar vita una moltitudine di personaggi digitali, la scenografia virtuale funzionerà anche come strumento per permettere al Gianluca del presente di dialogare con diversi Gianluca del passato. Non mancherà neanche un elemento più concettuale: i pensieri e le voci dell’attore, infatti, nello sforzo di mettere ordine nella propria testa, daranno vita a una sorta di Tetris di colori, suoni e voci.