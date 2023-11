Messina si prepara ad un weekend senz’acqua, le scuole rimarranno chiuse?

StrettoWeb

Si sta lavorando a Messina in vista dell’interruzione dell’acqua che il 17 novembre prossimo consentirà di eseguire in sicurezza i primi lavori previsti dal progetto finalizzato alla “mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo”, in n.9 punti compresi tra Piedimonte e Sant’Alessio. Insomma, ci saranno circa 3 giorni di disagi e con le scuole cosa si farà? Rimarranno aperte o chiuse?

Il cronoprogramma dei lavori

Venerdì 17 novembre: l’inizio dei lavori sulla condotta adduttrice è previsto a partire dalle ore 07:00, ed essi si concluderanno, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche nell’arco di 24 ore, comportando per tutto il periodo la sospensione idrica.

Sabato 18 novembre: ultimati i lavori, a partire dalle ore 07:00 si avvierà, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche, il ripristino dell’erogazione idrica, che si normalizzerà gradualmente nell’arco delle successive 24 ore ovvero entro la giornata di Domenica 19 novembre.

Le scuole resteranno aperte

Non è prevista, al momento, nessuna ordinanza di chiusura delle scuole, seppur la città sarà sprovvista di acqua. E’ lecito pensare che molti istituti scolastici avranno dei dubbi per questa scelta, ma il Comune ha optato di non intervenire.