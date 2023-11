A Messina un weekend senz’acqua, ecco come si prepara la città. Basile: “le scuole rimarranno…”

StrettoWeb

La città di Messina si prepara al primo di sei stop all’erogazione dell’acqua per alcuni interventi sulla condotta di Fiumefreddo. Nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, Comune e AMAM hanno spiegato ciò che succederà nelle prossime 48 ore. Nel corso dell’incontro, il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, il Direttore generale Salvo Puccio, la presidente di AMAM Loredana Bonasera unitamente alla governance e i tecnici aziendali, hanno illustrato il piano di aiuto alla cittadinanza per far fronte e alleviare al tempo stesso i disagi ai cittadini.

I lavori e la sospensione dell’acqua

Domani l’inizio dei lavori sulla condotta adduttrice è previsto a partire dalle ore 07:00 e si concluderanno, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche nell’arco di 24 ore, comportando per tutto il periodo la sospensione idrica. Ultimati i lavori, a partire dalle ore 07:00 di Sabato si avvierà il ripristino dell’erogazione idrica, che si normalizzerà gradualmente nell’arco delle successive 24 ore ovvero entro la giornata di Domenica 19 novembre.

Piano di supporto alla popolazione

Il Piano di supporto alla popolazione predisposto da AMAM e Comune di Messina, con il supporto di Messina Social City, in cui sono definiti i rispettivi presidi previsti ad hoc:

– dalle ore 8:00 del 17 novembre, sarà attivo il COC (Centro Operativo Comunale) raggiungibile al numero telefonico 090-22866.

– Garantite n°10 postazioni per la distribuzione di acqua potabile:

n°4 rubinetti fissi presso gli impianti: sede amam, viale Giostra – ritiro; via Girolamo Savonarola, incrocio v. Onofrio Gabriele (pressi piazza Castronovo); viale Europa, pressi ospedale Piemonte; viale principe Umberto, pressi serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

n°6 autobotti che stazioneranno presso: viale annunziata, all’incrocio con via Ciaramita e via Antonino Agostino (fronte rifornimento esso); piazza francesco Fazio – Camaro; viale principe Umberto, pressi serbatoio Torre Vittoria (incrocio con via Michele Amari); ss114 pressi salita Zafferia – parcheggio centro commerciale today; piazza Granatari s.s. 113 dir km 11,00 – all’incrocio con via nuova; piazza della Repubblica, fronte stazione centrale ff.ss.

Basile: “le scuole resteranno aperte”

“Le scuole non chiudono perché abbiamo fatto diverse valutazioni. In considerazione dei monitoraggi, siamo certi che l’acqua venerdì resterà fino a un certo orario. Abbiamo garantito l’eventuale approvvigionamento con autobotti a chi l’ha chiesto”, evidenza il sindaco Basile.

Minutoli: “tutti allertati”

“Non sarà un’emergenza idrica ma un distacco, per questo arriveremo il coc in maniera precauzionale per gestire eventuali criticità. L’Amam ha già indicato i punti fissi di distribuzione relativi ai pozzi, a cui si aggiungeranno le autobotti. Abbiamo allertato tutti, anche le associazioni di volontariato, per garantire supporto alla popolazione. Non abbiamo sentore di problemi particolari. Abbiamo anticipato tutto, predisposto la modulistica, siamo pronti. Il numero 09022866 sarà quello da chiamare per contattare il coc con eventuali segnalazioni”, rimarca l’assessore Minutoli.