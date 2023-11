Il Messina “risveglia” il Foggia: i pugliesi vincono per 2-0, terza sconfitta di fila

StrettoWeb

Peralta e Salines. Un gol per tempo e vittoria facile. L’ennesima, per un avversario del Messina. Ma il Foggia non vinceva da 6 partite e ora è stato risvegliato dalla squadra peloritana. Non finisce la crisi della compagine di Modica, che adesso comincia seriamente a traballare. Dopo il pesante doppio stop interno contro Benevento e Latina, ecco la terza sconfitta di fila. Anche il Foggia passa e anche il Foggia, come le due sopracitate, è avversario ostico, nonostante il periodo difficile, ma la squadra peloritana sembra ormai aver perso la bussola dopo un inizio stagione che era parso incoraggiante. In Puglia, sblocca il match Peralta a ridosso dell’intervallo e raddoppia Salines all’ora di gioco. Termina 2-0.

Nelle altre sfide, tonfi clamorosi e inaspettati di Avellino e Benevento, le seconde della classe. Gli irpini di Pazienza e Gori, dopo una striscia positiva lunghissima, cadono in casa contro il Giugliano. I sanniti li “seguono” perdendo per 3-0 a Monopoli. Così cambia la classifica.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 28 Avellino 26 Picerno 26 Benevento 26 Casertana 24 Taranto 23 Latina 22 Crotone 22 Foggia 21 Audace Cerignola 19 Giugliano 19 Catania 18 Monopoli 18 Potenza 17 Turris 13 Virtus Francavilla 12 Sorrento 12 Messina 11 Brindisi 10 Monterosi Tuscia 9