Messina, “quando sarà attivato il servizio mensa all’Istituto Comprensivo La Pira-Gentiluomo di Camaro?”

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha sollecitato l’assessore alla pubblica istruzione Pietro Currò l’avvio del servizio mensa alla scuola La Pira-Gentiluomo, che inizialmente era stato impedito per l’ospitalità data ad alcune classi della scuola media le cui aule, dopo la fine di alcuni lavori, erano in attesa del necessario collaudo.

Ebbene – spiega Gioveni – dopo che questo adempimento è stato fatto da parte del tecnico di Palazzo Zanca, i locali della scuola sono tornati a disposizione già dalla scorsa settimana, tant’è che il Dirigente scolastico ha giustamente disposto il tempo pieno per i piccoli alunni con il classico “provvisorio” panino da portare da casa, in attesa dell’avvio della mensa che sembrava ormai essere imminente.

E invece – prosegue il consigliere – l’attesa per i genitori e per i bambini ancora continua, visto che il via al servizio ancora non è stato dato, con l’immaginabile “disagio alimentare” per i piccoli che ogni giorno a pranzo sono costretti a consumare un non proprio salutare panino!

L’alternativa per i genitori – evidenzia l’esponente di FdI – è quello di prendere i figlioletti a scuola per portarli a casa per il pranzo per poi riportarli di nuovo a scuola, ma il tutto nel giro solo di un’ora con gli immaginabili disagi logistici, soprattutto per chi lavora.

E’ evidente, quindi, che questo stato di cose non possa più essere tollerato – conclude Gioveni – ed è per questo che ho investito della questione l’Amministrazione affinché provveda con immediatezza al definitivo avvio del servizio mensa.