Messina in crisi, parla il Presidente Sciotto: il futuro di Modica e il mercato invernale, “garantisco io…”

StrettoWeb

Per il Messina è crisi nera. Il periodo di difficoltà, cominciato con qualche sconfitta, si pensava potesse essere superato in fretta, come già accaduto nel cammino altalenante delle prime settimane. Nelle ultime, di settimane, invece, nessun cambio di passo: la vittoria manca da oltre un mese, mese in cui sono arrivate in serie quattro sconfitte di fila di cui cinque nelle ultime sei, con prestazioni e risultati deludenti in casa e fuori.

A differenza delle altre annate però, perlomeno per il momento, Sciotto ha deciso di non intervenire in panchina, confermando l’allenatore. Lo ha ribadito lui stesso a Gazzetta del Sud: “Modica non si tocca e io continuo a credere in questo progetto. Un altro Presidente, dopo tutte queste sconfitte, oggi l’avrebbe esonerato, io invece ho fiducia in lui perché ci fa giocare bene e la squadra è con lui. Sono sicuro che ci risolleveremo”.

Una costante delle ultime annate, quantomeno nelle dichiarazioni del patron peloritano, ci sarà: i rinforzi a gennaio. Le ultime due stagioni in Serie C sono state contraddistinte dalla rivoluzione nel mercato invernale che ha poi portato alla rimonta salvezza, anche se la squadra aveva qualche over in meno. E’ proprio qualche over, quest’anno, ad aver invece deluso, ma si proverà ad affiancare altra gente di esperienza e di livello. “Garantisco – continua Sciotto – che la squadra sarà rinforzata nel mercato invernale come già fatto negli scorsi anni e da questo punto di vista non c’è nessun problema”.