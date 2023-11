Messina: 70enne minaccia la polizia municipale con un martello, arrestato

StrettoWeb

Attimi di paura per gli agenti della polizia municipale di Messina, i quali sono stati aggrediti con un martello da un 70enne. L’uomo aveva agganciato abusivamente il tubo dello scarico del bagno della sua casa popolare alla tubazione comunale delle acque piovane.

Dopo una denuncia anonima, oggi sono intervenuti gli agenti in via Manzoni a Giostra. Il 70enne, molto innervosito, avrebbe preso un martello e si sarebbe scagliato contro gli agenti. L’uomo è stato arrestato per aggressione a pubblico ufficiale, violenza e minaccia