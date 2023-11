Messina, il Pd chiarisce: “niente accordi con Cateno De Luca”

StrettoWeb

L’ipotesi di una futura alleanza con il Pd da parte dell’area che fa riferimento a Cateno De Luca per un’eventuale sfida per le regionali in Sicilia e quindi creare un fronte unico delle opposizioni contro il presidente Schifani, è stato stroncato sul nascere da una nota del Partito Democratico.

“Sia a livello locale che regionale – si legge nella nota – il partito continuerà a lavorare nel solco della chiarezza della linea politica per costruire un progetto politico alternativo sia al centrodestra che a De Luca. Quest’ultimo, in particolare, tutto è tranne che punto di riferimento di un’area alternativa al centrodestra: sono affermazioni di un leader che, messo all’angolo anche dai suoi fedelissimi, cerca, come già fatto per le scorse europee, di accasarsi con il miglior offerente. Preso in giro da Renzi, tradito dall’on. Musolino e respinto anche da Calenda, adesso cerca maldestramente un abboccamento con gli altri partiti d’opposizione, alludendo a circostanze che non trovano, però, alcun fondamento fattuale. Un tentativo patetico che non necessita di ulteriori commenti”.