Messina, partecipata la cerimonia di commemorazione ai caduti per la Patria a Pace

Partecipata oggi la cerimonia di commemorazione ai caduti per la Patria celebrata dall’Ass.ne culturale Nuovi Orizzonti presieduta

da Domenico Carbone con il patrocinio del Comune di Messina, dell’ANIOMRID (Ass.ne nazionale degli insigniti Ordine al Merito

della Repubblica Italiana e Decorati) e della Lega Navale di Messina. “Come ogni anno ci ritroviamo, nella solennità di questa ricorrenza, in un luogo di memoria che racchiude un senso profondo di condivisione. É qui che rendiamo il nostro tributo alle donne e agli uomini che hanno perso la loro vita nel nome della Patria. Per una terra che hanno saputo amare, onorare, difendere. Per un ideale in cui credevano”, ha dichiarato l’Avv. Silvana Paratore, Cavaliere OMRI e Vicepresidente nazionale Aniomrid, coordinatrice dell’intera manifestazione svoltasi alla presenza di Autorità religiose, civili e militari. Nel corso della celebrazione eucaristica, officiata nella Chiesa Maria SS. delle Grazie da Padre Francesco Venuti, è stata rivolta una preghiera per tutte le vittime per la Patria e per quelle che ancora, ogni giorno, il mondo continua a piangere. A seguire un corteo si è spostato al Monumento ai caduti

sito sul lungomare di Pace ove a prendere la parola sono intervenuti: il Vice Sindaco di Messina Ing. Salvatore Mondello che ha sottolineato l’importanza del ricordo dei caduti e della memoria, espressione dell’identità e del senso di unità nazionale; il promotore dell’iniziativa Domenico Carbone, Presidente dell’Ass.ne Culturale Nuovi Orizzonti, che ha ringraziato gli abitanti di Pace, affermando come il monumento ai caduti sia luogo di riflessione e ricordo di famigliari che hanno partecipato ad eventi bellici; il Presidente del VI quartiere Francesco Pagano che ha ringraziato l’Amministrazione comunale per la partecipazione alle cerimonie commemorative del territorio, esprimendo un plauso all’iniziativa che ha visto la partecipazione di studenti dell’istituto tecnico nautico Caio Duilio; il Presidente della Lega Navale di Messina Pino Soraci. Dopo l’Alzabandiera, con la bandiera italiana donata dai familiari del sottotenente di Vascello in congedo Giovanni Bruno ricordato nel corso della cerimonia, sulle note dell’inno di Mameli eseguito magistralmente dalla banda musicale di Salice diretta dal M° Francesco Celona, si è aperta la cerimonia al monumento ai caduti sito in località Pace a cui è stata deposta la corona d’ alloro donata dal vicepresidente del VI quartiere Giovanni Donato sulle note del silenzio d’ordinanza eseguito dal giovane trombettiere Stefano Squillaci e benedetta da Padre Francesco Venuti. Letti dalla

Sig.ra Mimma Scimone i nomi dei caduti incisi nella lapide seguiti dall’esclamazione “Presente” da parte di tutti i partecipanti all’evento. Una seconda corona d’alloro è stata deposta via mare dal gommone della Lega Navale di Messina alla presenza della pilotina della corporazione dei piloti dello Stretto e di quella della polizia municipale di Messina.

A conclusione della cerimonia è stata data lettura della Preghiera del Marinaio a cura di Francesco Donato dell’Ass.ne Marinai d’Italia sez. di Messina. Presenti alla cerimonia: il Comandante del Nucleo del supporto logistico della Marina Militare di Messina Capitano di vascello Bruno Viafora; il Maresciallo Antonino Scarlato e l’appuntato scelto Stefano Flamini della stazione dei Carabinieri di Ganzirri; il comandante Livio Donato della corporazione dei piloti dello Stretto; una rappresentanza degli studenti dell’Istituto tecnico nautico Caio Duilio accompagnati dalla dirigente prof.ssa Daniela Pistorino che ha sottolineato il coinvolgimento dell’istituto nelle iniziative nel e per il

territorio, dalla prof.ssa Enza Arena ed dal Vicepreside dell’istituto; la dott.ssa Agata l’Abate del Rotary club dello Stretto. Tra le

associazioni combattentistiche e d’armi presenti: l’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare – federazione

provinciale di Messina; il Comitato Onoranze ai caduti; l’Ass.ne nazionale combattenti e reduci; l’Ass.ne famiglie dei caduti e dispersi

in guerra; l’Ass.ne Marinai d’Italia sez. Messina; la Guardia Costiera volontaria con Francesco Verboso e Lorenzo Lo Presti:

l’ANIOMRID sez. Messina. A seguire lo spettacolo pirotecnico.