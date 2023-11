Messina: palazzo Zanca illuminato di rosso per la giornata mondiale contro l’Aids

StrettoWeb

Nella giornata mondiale contro l’Aids che ricorre domani, venerdì 1 dicembre, già da questa sera la balconata di palazzo Zanca è ornata con un enorme “red ribbon”, il fiocco rosso che simboleggia la solidarietà con le persone contagiate dall’Hiv, e illuminato di colore rosso l’edificio sede del Comune di Messina. L’Amministrazione comunale del sindaco Federico Basile, oltre a condividere le finalità della ricorrenza mondiale, attraverso il simbolico gesto del fiocco rosso e dell’illuminazione del Palazzo municipale, ha promosso, per il tramite dell’Assessorato alle Politiche della salute, in sinergia con l’Azienda Speciale Messina Social City, l’iniziativa “Ama. Proteggi. Ama”, in collaborazione con l’ASP ME, l’AOU G. Martino, l’AO Papardo, la Croce Rossa Italiana, l’Arcigay Makwan Messina ed i Comitati Consultivi Aziendali Messinesi.

L’evento si terrà sempre domani, venerdì 1 dicembre, attraverso due momenti di sensibilizzazione alla tematica, il primo a piazza Cairoli, dalle ore 16 alle 19, e il secondo a piazza Duomo dalle 21 alle 23. I test rapidi che si faranno sono stati donati dal rotary club stretto di Messina.

“Il lancio di questa campagna di sensibilizzazione – sottolinea il sindaco Basile – serve a tenere alta l’attenzione sul tema Hiv. Rispetto al passato terapie e farmaci sono progrediti, ma non dobbiamo abbassare la guardia; è importante parlarne e farlo conoscere per prevenire la diffusione”.

“Non abbassare la guardia significa parlare ai ragazzi di prevenzione – aggiunge l’assessora Calafiore – investire per la ricerca e promuovere l’inclusione delle persone con Hiv. Il coinvolgimento dei giovani è importante, infatti a realizzare la locandina dell’iniziativa nelle due piazze cittadine sono stati gli studenti dell’indirizzo artistico audiovisivo e multimediale del liceo Seguenza”.