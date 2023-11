Messina, ecco come sarà il nuovo stadio “Celeste” | DETTAGLI

StrettoWeb

A Messina lo stadio “Giovanni Celeste” è una vera e propria istituzione. Il motivo? In quel luogo è racchiusa la storia della Messina calcistica e forse non solo. Perché è il “contenitore” di 70 anni di battaglie, di gioie, di giornate storiche. Questo luogo magico venne poi abbandonato dopo la costruzione dello stadio “Franco Scoglio” dove attualmente gioca l’Acr Messina. Adesso il Comune, nell’ambito dell’utilizzo dei fondi del PNRR, vuole ristrutturarlo, con una spesa di 2 milioni e 860 mila euro.

“L’ambizione è quella di trasformare un’area e un impianto sportivo dismesso in un nuovo polo polivalente per lo sport, il divertimento, gli spazi pubblici di relazione, la ristorazione, il lavoro, l’ospitalità, la fruizione di grandi spazi attrezzati, attivo 7 giorni su 7, sul modello di quanto avviene in altre città, sfruttando la posizione urbana della struttura, servita da diverse infrastrutture e mezzi di comunicazione che la rendono facilmente accessibile, nel quale potranno trovare posto anche spazi museali e ricreativi. Nelle linee guida progettuali sono stati mantenuti fissi alcuni dati, quali il recupero della struttura come luogo della memoria calcistica cittadina, il mantenimento degli elementi fondamentali del campo e degli elementi esistenti nelle gradinate nord e sud (curve storiche della tifoseria locale) del manto erboso e del drenaggio del terreno di gioco calcato dal “Messina”, il rispetto delle due gradinate (la coperta e la Oreto) nelle loro dimensioni originarie ed il recupero di tutti quegli elementi che ripercorrono la storia della struttura. Quello che sarà nuovo è inserimento di attività sportive minori, di aree per l’attività atletica preparatoria, per attività museali, di spazi di food e ritrovo consentono di utilizzare la struttura continuamente proiettandone l’uso costante ed aperto alla città”, da attuare “realizzando una rivisitazione degli stessi spazi, oltre a quelli necessari per la licenza di lega (LND), creando sotto la zona della Curva Sud tutta una serie di spazi per la cura del corpo con la rivisitazione della palestra con la realizzazione di spazi per la cura del corpo con sale massaggi, oltre ad una zona in cui inserire attrezzature ginnico-sportive ed una zona in cui collocare i cimeli e ricordi del passato Messina“, è quanto c’è scritto nel progetto.