Messina, i nuovi eventi StrettoCrea del 2024: c’è un ritorno. E poi (tra gli altri) “Strett-Art” e la Mostra di Batman | PROGRAMMA

Sul palco dello spettacolo “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)” andato in scena ieri al Palacultura Antonello da Messina, sono stati annunciati i nuovi eventi StrettoCrea del 2024 in una sinergia non solo con il Comune di Messina ma con Semaluma Cosplay, Fumetteria La Torre Nera, Role & Roll, Cuore di Drago, The King and Queen Cosplay, Studio Ronin e tanti altri. Sul tabellone presentato ci sono solo gli eventi più importanti, che compongono nuovi inediti eventi ma nuove collaborazioni che si andranno ad annunciare e presentare nell’arco di tutto il prossimo anno.

Si parte subito con il raduno cosplay insieme a Semaluma che sarà il trampolino di lancio per il MessinaCon 2024, passando per la seconda edizione degli StrettoGames con addirittura un evento a sorpresa non ancora annunciato ma che sarà un evento artistico che i Presidenti di StrettoCrea annunciano come “Una collaborazione con tre artisti, quasi una testa del Cerbero”.

Annunciato anche la nuova edizione del MessinaCon che conterrà tante novità tra cui non solo nuovi ospiti ma ben tre giorni di manifestazione. E si proseguirà a Ottobre con la mostra dedicata a Batman a cura di Reviel Collection, dopo il successo riscontrato con la mostra di “Ritorno al Futuro” e l’evento legato alla lettura e alle arti in ogni sua forma Strett- Art con due nuovi elementi associativi che sono Giandomenico Arnao come Direttore Artistico dell’evento e Michelangelo Bille. L’anno si concluderà con “il Ballo del Ceppo”, l’evento natalizio di StrettoCrea per celebrare il Natale.