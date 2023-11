Giornata contro la violenza sulle donne, domani a Messina la manifestazione di “Non una di meno”

StrettoWeb

Domani, 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza di genere, è prevista la manifestazione nazionale organizzata da “Non Una di Meno” Quest’anno “il movimento transfemminista sarà in due città che rappresentano bene l’urgenza di questo momento storico: Roma e Messina, per permettere a più persone possibile di partecipare e organizzarsi contro la violenza patriarcale!”, spiega in una nota il movimento.

I dettagli della manifestazione e la viabilità

Domani, sabato 25, dalle ore 15 alle 19, è previsto a Messina il corteo “Non una di meno”, con concentramento dei partecipanti alle 15 presso l’area pedonale di largo Seggiola e partenza alle 16 da via Cesare Battisti, lungo il percorso via Cannizzaro, piazza Pugliatti (lato Università), piazza Maurolico (lato Tribunale), vie Cannizzaro, Cesare Battisti e I Settembre, piazza Duomo, via San Giacomo, largo San Giacomo e via Garibaldi, con arrivo intorno alle 19 in piazza Unione Europea (nell’area antistante il Monumento dei Caduti).

Per consentire il regolare svolgimento, con decorrenza dalle 15 di sabato 25 e limitatamente al tempo impiegato per il passaggio del corteo, vigerà il divieto di transito veicolare lungo le strade impegnate dal corteo. Rimossi i dissuasori di transito presenti in via I Settembre in corrispondenza dell’intersezione con via Battisti e tutte le strutture (dehors, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, ecc.) relative alle occupazioni di suolo pubblico presenti in via I Settembre nel tratto compreso tra via Battisti e piazza Duomo.