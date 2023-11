A Messina “Mangia e Cambia”: a Piazza Unione Europea la festa dell’agroalimentare “slow” | FOTO

StrettoWeb

Si terrà da oggi fino al 19 novembre a Piazza Unione Europea a Messina “Mangia e cambia”, un evento dedicato al cibo sostenibile e a favore della biodiversità alimentare, nato per innescare una “MEtamorfosi sociale”. “Non possiamo che ringraziare l’Assemblea Nazionale di Slow Food Italia, che ha scelto la città di Messina per presentare alla cittadinanza la rete costruita per innescare, attraverso il cibo, un processo concreto di rigenerazione urbana”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile. “Scegliere Messina è sempre motivo di orgoglio per noi Amministrazione e per tutta la nostra comunità al fine di promuovere tutti insieme processi di cambiamento indispensabili; tra questi la salvaguardia della biodiversità dello Stretto di Messina e lo sviluppo di politiche a sostegno della transizione ecologica, nonché la difesa delle nostre eccellenze agroalimentari, per vivere la città e le relazioni umane in modo diverso, per rinforzare e costruire contatti internazionali e attrarre turisti per avere ricadute economiche sul territorio“, rimarca Basile.

“Durante la tre giorni si terranno incontri enogastronomici, tavole rotonde, forum e laboratori, con uno speciale Mercato dell’Agroecologia, dove incontrare la rete siciliana dei produttori di Presìdi Slow Food”, conclude Basile.