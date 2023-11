Messina, lavori di segnaletica stradale: i provvedimenti viabili

StrettoWeb

Previsti provvedimenti viabili per consentire lavori di segnaletica stradale atti ad invertire i sensi di marcia di via della Munizione e di via San Cristoforo a Messina, dalle ore 20.30 di lunedì 13 novembre alle 7 di martedì 14, dalle 20.30 di martedì 14 alle 7 di mercoledì 15, dalle 20.30 di mercoledì 15 alle 7 di giovedì 16, dalle 20.30 di giovedì 16 alle 7 di venerdì 17 novembre. Istituiti pertanto i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati e di transito veicolare in via della Munizione ed in via San Cristoforo, nei rispettivi tratti compresi tra via XXIV Maggio e corso Cavour, consentendo il regolare svolgimento del transito veicolare in via Oratorio della Pace in corrispondenza delle intersezioni con le suddette vie della Munizione e San Cristoforo.