Messina, lavori di pavimentazione stradale: divieti sul viale Boccetta

StrettoWeb

Il Servizio Mobilità Urbana, per consentire lavori di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per strato di usura, nell’ambito degli interventi di ripristino, recupero e miglioramento della qualità ambientale di un tratto di viale Boccetta a Messina, ha disposto provvedimenti viabili. Pertanto, dalle ore 20.30 di oggi, lunedì 13, alle 7 di sabato 18 novembre, durante la fascia oraria 20.30-7, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato sud della carreggiata sud e sul lato nord della carreggiata nord di viale Boccetta, nel tratto compreso tra viale Principe Umberto/Regina Margherita e corso Cavour; in entrambe le carreggiate stradali di viale Boccetta, nel tratto compreso tra viale Principe Umberto/Regina Margherita e corso Cavour, il divieto di transito veicolare, consentendo il transito veicolare nella semicarreggiata (di entrambe le carreggiate stradali, direzione di marcia mare-monte e direzione di marcia monte-mare) che di volta in volta non sarà interessata dagli interventi, garantendo, in sicurezza la fruibilità degli esistenti attraversamenti pedonali.

Istituito infine il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambe le carreggiate stradali di viale Boccetta, nel tratto compreso tra viale Principe Umberto/Regina Margherita e corso Cavour.