Messina-Latina, Modica: “non è un bivio e non siamo morti, basta ansia e via negatività”. I convocati

Dopo lo stop contro il Benevento di domenica scorsa, una settimana dopo il Messina torna a giocare al San Filippo, questa volta contro il Latina. Tour de force di gare ogni tre giorni terminato, per la compagine peloritana, che ha avuto una settimana intera per preparare la gara. I precedenti sorridono ai padroni di casa, ancora imbattuti nei confronti diretti al “Franco Scoglio”, ultimo successo tra le mura amiche quello maturato sotto la gestione Auteri per 4-1. Ultimo scontro invece quello del “Francioni” di Latina dove i messinesi di Raciti riuscirono a conquistare la vittoria con il risultato di 0-2.

Al termine della rifinitura svoltasi in mattinata mister Modica ha risposto alle domande dei giornalisti. “Dobbiamo fare punti per lasciarci alle spalle tanta negatività, ma parlare di bivio mi sembra eccessivo. Siamo ancora a metà girone di andata. Chi ama il Messina vuole vederlo sempre vincere, è una partita importante. Vogliamo competere e combattere con chiunque, offrendo una prestazione gagliarda. Non dobbiamo mettere ulteriore ansia alla squadra, dire che siamo morti se non vinceremo è peggio e non è così”, ha detto.

“Non dobbiamo perdere l’equilibrio ma essere una squadra intelligente e che ha fame. Sette, otto squadre sulla carta ci sono superiori tecnicamente. La categoria non ha fenomeni ma c’è grande qualità. Con corsa, cuore, passione e applicazione si può comunque ovviare. Noi abbiamo detto che volevamo salvarci il prima possibile e fare divertire il pubblico. Non sono obiettivi irraggiungibili”, ha aggiunto.

“C’è un pubblico straordinario, che ha un amore viscerale per il Messina e può fare la differenza. Non ci hanno mai contestato e non li vogliamo deludere, così come vogliamo ripagare il presidente, che ci ha dato l’opportunità di provarci. Colgo l’occasione per rivolgere un abbraccio e un in bocca al lupo ai Fedelissimi. La squadra li omaggerà. 50 anni di attività non rappresentano certo un traguardo banale, la storia va amata e applaudita”.

“Il Latina ha disputato un grande campionato l’anno scorso, imponendosi all’attenzione nazionale. Sa quello che vuole, gioca un buon calcio, è allenata bene. Dobbiamo tornare la squadra sprint delle prime sette giornate. Sono mancati alcuni risultati, a livello di prestazioni abbiamo toppato due partite e mezzo, con Sorrento, Brindisi e Taranto. Dobbiamo avere fiducia e consapevole”.

Messina-Latina, i convocati di Modica

Mister Modica dovrà fare a meno dello squalificato Ortisi e degli acciaccati Ferrara e Luciani, reduci da qualche giorno di terapia e quindi non arruolabili per la partita di domani. Prima convocazione invece per Vittorio Santoro, giovane attaccante della Primavera.

Portieri : De Matteis Jacopo, Di Bella Antonio, Fumagalli Ermanno.

: De Matteis Jacopo, Di Bella Antonio, Fumagalli Ermanno. Difensori : Darini Matteo, Lia Damiano, Manetta Marco, Pacciardi Federico, Polito Vincenzo, Salvo Giuseppe, Tropea Lorenzo.

: Darini Matteo, Lia Damiano, Manetta Marco, Pacciardi Federico, Polito Vincenzo, Salvo Giuseppe, Tropea Lorenzo. Centrocampisti : Buffa Simone, Firenze Marco, Franco Domenico, Frisenna Giulio, Giunta Francesco, Scafetta Francesco.

: Buffa Simone, Firenze Marco, Franco Domenico, Frisenna Giulio, Giunta Francesco, Scafetta Francesco. Attaccanti: Cavallo Carlo, Emmausso Michele, Plescia Vincenzo, Ragusa Antonino, Santoro Vittorio, Zammit Andrea, Zunno Marco.