Sprofondo Messina, è notte fonda: pesante sconfitta al San Filippo, il Latina vince 0-3

Adesso è crisi, notte fonda, nerissima. Due partite in casa di fila e due sconfitte. Ma se contro il Benevento c’era stata qualche recriminazione, questa sera no: il Messina perde malamente al Franco Scoglio, contro il Latina finisce 0-3. Ora anche la classifica piange: Brindisi e Sorrento devono ancora giocare e in caso di risultato positivo potrebbero scavalcare i peloritani, che rischiano il penultimo posto. L’avvio di questa stagione sembrava essere diverso – nelle premesse, nell’entusiasmo e nei risultati – a quello degli anni precedenti, ma dopo la prima parte di torneo il bilancio è uguale a quello degli altri: negativo. Anche la posizione di Modica, adesso, comincia a traballare.

Tornando alla partita, questa si mette male per i padroni di casa a ridosso dell’intervallo: segna Jallow e al 45′ Frisenna si becca il rosso per doppia ammonizione. E’ la fine per Plescia e compagni: nel secondo tempo infatti Paganini e Di Renzo chiudono i conti. All’ora di gioco la partita è già chiusa. Di seguito la nuova classifica.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 27 Benevento 25 Avellino 23 Casertana 23 Latina 22 Crotone 21 Taranto 20 Picerno 20 Foggia 17 Potenza 17 Audace Cerignola 16 Giugliano 15 Catania 15 Monopoli 15 Turris 13 Virtus Francavilla 12 Messina 11 Brindisi 10 Sorrento 9 Monterosi Tuscia 6