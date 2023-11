Messina, l’assessore Currò al convegno “Alberto Favara e i canti popolari siciliani”

StrettoWeb

L’assessore alle Politiche Scolastiche Pietro Currò ha partecipato oggi al convegno al teatro Cristo Re “Alberto Favara e i canti popolari siciliani”, organizzato dall’Istituto comprensivo Gravitelli ed evento conclusivo del progetto di Etnomusicologia, in memoria del musicista a cento anni dalla sua scomparsa. L’assessore Currò, nel corso del suo intervento, ha portato i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, soffermandosi sulla presenza continua dell’Amministrazione comunale accanto alle scuole cittadine e ribadendo “la nostra idea prevista dalla Costituzione del sostegno alla scuola pubblica e al ruolo che le attività musicali hanno nello sviluppo dei giovani”.

La preside dell’Istituto Gravitelli Domizia Arrigo, che ha sostenuto fortemente il progetto, ha sottolineato come l’identità siciliana sia un valore da tutelare, conservare e rilanciare nell’ambito delle attività scolastiche e anche in generale. All’evento sono intervenuti anche il prof. Mauro Geraci dell’Università degli Studi di Messina, che si è esibito in alcuni pezzi in dialetto siciliano con la chitarra; il professore Mario Sarica, direttore del Museo etno-antropologico di Gesso, che ha illustrato la figura di Alberto Favara; e Rosario Altadonna, che ha cantato e suonato, insieme ai ragazzi, alcune canzoni prese da vari repertori. La parte musicale e didattica è stata curata dalla professoressa Grazia Magazzù e dalla docente Sanny Balsamà. Gli alunni hanno riproposto i canti più significativi della musica tradizionale locale, riscuotendo calorosi consensi da parte del pubblico presente.